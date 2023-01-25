Викликає параліч: у магазинах Києва виявили небезпечне печиво з отруйною речовиною

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомило про харчовий продукт, в якому виявлено високий вміст акриламіду. Це печиво, яке виготовлене в Румунії (виробник: Ro Star S. A., Romania) та експортувалося з Польщі.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

"Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи й вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Держпродспоживслужба

Акриламід офіційно визнаний канцерогеном у багатьох країнах світу. Він утворюється природним чином у продуктах харчування під час випікання.

Ця органічна сполука в разі потрапляння до організму викликає отруєння, ознаки якого проявляються лише після прихованого періоду від кількох днів до тижнів.

Симптоми отруєння акриламідом:

посилене потовиділення на руках і ногах,

оніміння або навіть параліч кінцівок.

Додамо про розслідування історії загадкових отруєнь тайленолом.

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