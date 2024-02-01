Киян попередили про звуки вибухів: що відбувається

У передмісті столиці може бути гучно у зв’язку з роботою саперів.

У передмісті Києва можуть лунати звуки вибухів 1 лютого у зв’язку з роботою саперів.

Про це попередили в Київській МВА.

"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери", – вказали у військовій адміністрації.

Там уточнили, що 1 лютого у Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

В МВА закликали зберігати спокій і в разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, напередодні в КМВА попередили, що від 1 до 3 лютого буде гучно на північно-західних околицях Києва (Бучанський район). Там відбудеться військові навчання.

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