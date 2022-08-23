Киян попередили про значне забруднення повітря: звідки взявся пил і що робити

У Києві другий день поспіль залишається високим рівень забрудненості повітря.

Через високий рівень забрудненості повітря у Києві містянам рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Про це інформує КМДА.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу перебуває за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається через переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - пояснили у пресслужбі.

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Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

Перевищення ГДК решти речовин, які забруднюють, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна вдома

не виходити зайвий раз на вулицю

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві зафіксували погіршення якості повітря.

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