Киян попередили про загрозу атаки БпЛА: у столиці та області працює ППО

У Києві оголошена повітряна тривога.
У ніч проти середи, 19 липня, мешканців Києва попередили про загрозу атаки БпЛА.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА для столиці! Прямуйте до укриттів!", - йдеться в повідомленні КМВА.
Рух ворожих БпЛА зафіксовано на Київщині, у регіоні працює ППО, інформує ОВА. Місцевих мешканців закликають не знімати роботу українських захисників.
Upd.
У Києві чути звуки вибухів. ППО працює в столиці та області, повідомив мер Віталій Кличко.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі пролунала серія вибухів.
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