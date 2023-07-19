Киян попередили про загрозу атаки БпЛА: у столиці та області працює ППО

У Києві оголошена повітряна тривога.

У ніч проти середи, 19 липня, мешканців Києва попередили про загрозу атаки БпЛА.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА для столиці! Прямуйте до укриттів!", - йдеться в повідомленні КМВА.

Рух ворожих БпЛА зафіксовано на Київщині, у регіоні працює ППО, інформує ОВА. Місцевих мешканців закликають не знімати роботу українських захисників.

Upd.

У Києві чути звуки вибухів. ППО працює в столиці та області, повідомив мер Віталій Кличко.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі пролунала серія вибухів.