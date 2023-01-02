Киян попередили про відключення світла через нічну атаку дронами – КМВА

У Києві вимушено повертаються до відключень світла після того, як у ніч проти 2 січня Росія вчергове атакувала столицю ворожими безпілотниками. До цього кияни зустрічали Новий рік зі світлом, без відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що водо- і тепло постачання працює в штатному режимі. Енергетики, ремонтні бригади і комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі.

Атака дронами столиці

У ніч проти 2 січня Росія вчергове атакувала Київ ворожими безпілотниками. По столиці було запущено 40 дронів-камікадзе, безпосередньо над Києвом збили 22 дрони.

Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. У деяких районах знову відбуваються ававрійні відключення світла. У Деснянському районі Києва уламки "шахедів" впали на проїжджу частину дороги.

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