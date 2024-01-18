Киян попередили про вибухи: що кажуть у КМВА

У військовій адміністрації попередили, що гучно може бути у Вишгородському районі.
У передмісті Києва 18 січня можуть лунали звуки вибухів у зв’язку з ліквідацією вибухонебезпечних предметів.
Про це попередили в Київській МВА.
"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери", – вказано в заяві.
У військовій адміністрації уточнили, що 18 січня у Вишгородському районі Київщини сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" – наголосили в КМВА.
До слова, 18 січня вранці в усій Україні оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку у зв’язку зі зльотом російського МіГ-31К. Пусків ворожих цілей не було.
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