Киян попередили про проблеми з водопостачанням протягом декількох годин

У столиці можливі перебої з водопостачанням.
У вівторок, 20 грудня, у Києві протягом двох годин можливі перебої з водопостачанням зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Мешканців столиці просять підготувати запас питної і технічної води.
У адміністрації міста наголосили, що всі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів.
Ситуація у Києві 20 грудня
Вранці 20 грудня, у метро Києва стався збій. Через різкі перепади напруги близько сьомої ранку зупинилися всі гілки метрополітену. Згодом рух поїздів відновили.
У столиці станом на ранок 20 грудня знову діють аварійні відключення світла. Деякі котельні через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.
Читайте також:
- Київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження: Кличко повідомив подробиці
- У Бучі, яка пережила російську окупацію, засвітили новорічну ялинку (відео)
- Як працюватимуть станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності": відповідь КМДА (фото)