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Киян попередили про проблеми з водопостачанням протягом декількох годин

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Киян попередили про проблеми з водопостачанням протягом декількох годин

Фото: pixabay.com

У столиці можливі перебої з водопостачанням.

У вівторок, 20 грудня, у Києві протягом двох годин можливі перебої з водопостачанням зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.  

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Мешканців столиці просять підготувати запас питної і технічної води.

У адміністрації міста наголосили, що всі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів.

Ситуація у Києві 20 грудня 

Вранці 20 грудня, у метро Києва стався збій. Через різкі перепади напруги близько сьомої ранку зупинилися всі гілки метрополітену. Згодом рух поїздів відновили. 

У столиці станом на ранок 20 грудня знову діють аварійні відключення світла. Деякі котельні через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово. 

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Дата публікації
Перегляди
243
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