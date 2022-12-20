Киян попередили про проблеми з водопостачанням протягом декількох годин

У столиці можливі перебої з водопостачанням.

У вівторок, 20 грудня, у Києві протягом двох годин можливі перебої з водопостачанням зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Мешканців столиці просять підготувати запас питної і технічної води.

У адміністрації міста наголосили, що всі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів.

Ситуація у Києві 20 грудня

Вранці 20 грудня, у метро Києва стався збій. Через різкі перепади напруги близько сьомої ранку зупинилися всі гілки метрополітену. Згодом рух поїздів відновили.

У столиці станом на ранок 20 грудня знову діють аварійні відключення світла. Деякі котельні через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

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