Киян попередили про порушення руху транспорту через негоду у столиці

У Києві 28 жовтня вирує негода. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. В "Укргідрометцентрі" попереджають про І рівень небезпеки.

Київська міська військова адміністрація зазначає, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

"Тож просимо бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся якомога далі від ліній електропередач, не паркуйте автівку у місцях, де може впасти щось важке", - звернулись до мешканців столиці.

В КМВА також додали, що в разі падіння гілок чи дерев можна зателефонувати до:

аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018;

рятувальників 101 або 0444303713.

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві вирує негода – зірвані дахи та "деревопад" (фото).

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