Киян попередили про небезпечно забруднене повітря: чому надвір краще не виходити

У Києві 2 липня 2024 року очікується небезпечна екологічна ситуація через поєднання високих температур та забруднення повітря.

Укргідрометцентр попереджає мешканців і гостей Києва про підвищення концентрації діоксиду азоту до гранично допустимих значень, що може негативно вплинути на самопочуття людей.

Про це йдеться у Telegram-каналі Укргідрометцентру.

Температура повітря в столиці сягне позначки +32°C. Така спекотна та суха погода сприяє накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що погіршує загальну екологічну ситуацію в місті.

У зв'язку з цим, фахівці рекомендують жителям Києва дотримуватися певних правил безпеки:

обмежити час перебування на відкритому сонці, особливо в найспекотніші години дня;

збільшити споживання води для запобігання зневодненню організму;

регулярно проводити вологе прибирання в приміщеннях для зменшення концентрації шкідливих речовин у повітрі.

Довідка: Діоксид (двоокис) азоту – надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, який виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.

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