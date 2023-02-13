Кинувся рятувати дружину: на Київщині на очах у своїх маленьких дітей загинув чоловік

У Київській області на очах у своїх двох маленьких дітей загинув чоловік. Він рятував свою дружину, яка провалилась під кригу.

Про це повідомили в ДСНС Київської області.

За даними рятувальників, чоловік, дружина та двоє їхніх маленьких дітей відпочивали на річці Рось поблизу с. Мисайлівка. Жінка, ймовірно, у стані сп'яніння провалилася під лід і тонула. Її чоловік кинувся її рятувати, проте теж почав тонути.

Фото: ДСНС у Київській області

На допомогу прибіг випадковий перехожий, який врятував жінку, проте її чоловік потонув. Його тіло дістали з Росі 12 лютого. Трагедія сталася на очах у двох дітей подружжя віком 3 та 4 роки.

Поліція розслідує причини нещасного випадку.

Нагадаємо, в Рівному в суботу, 11 лютого, провалився під лід і загинув 14-річний хлопець. Підліток того дня святкував свій день народження.

Також у місті Скалат Тернопільської області під лід провалився 18-річний хлопець. Його друг кинувся у воду та намагався врятувати потерпілого, проте ледь не загинув.

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