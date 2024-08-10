Кинув гранату у поліцейського: як покарали мешканця Броварів

37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки, він досі перебуває на лікуванні.

У Броварах Київської області суд виніс вирок чоловіку, який кинув гранату у поліцейського.

Зловмисника засудили до дев'яти років та двох місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Нацполіція.

Подія трапилась 11 травня, близько 21:00 у середмісті Броварів.

Того дня поліцейські Броварського районного управління поліції прибули на виклик через скарги на хуліганські дії чоловіка.

"Зловмисник кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді чоловік кинув гранату у бік правоохоронця. Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник", – йдеться у повідомленні поліції.

37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Він досі перебуває на лікуванні.

Нападнику висунули підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 348 та ч. 1 ст. 263 ККУ).

"Наразі вироком Броварського міськрайонного суду зловмисника засуджено до 9 років та 2 місяців позбавлення волі", – поінформували у пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві 12-літня донька працівника суду вистрелила собі в голову.

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