Кинув горщиком для квітів і добив розвідним ключем: у Києві син убив матір (фото)

Кинув горщиком для квітів і добив розвідним ключем: у Києві син убив матір (фото)

Напередодні у квартирі між матір’ю та сином виник словесний конфлікт, 32-річний горе-син був п'яним.

В Києві син убив матір.

У родині стався конфлікт, під час якого син завдав численних ударів родичці розвідним ключем, від яких жінка померла.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення від заявниці про те, що в одній з квартир на вулиці Василя Касіяна у сусідів сімейна сварка. На місце події виїхали правоохоронці.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк, на місці події поліцейські виявили чоловіка, який був у п'яним, а на підлозі - тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

"Ми встановили, що напередодні у квартирі між матір’ю та сином виник словесний конфлікт. У ході суперечки чоловік взяв до рук горщик для квітів та кинув ним у потерпілу, від чого остання втратила рівновагу та впала. Далі фігурант дістав залізний розвідний ключ та наніс матері численну кількість ударів по голові, від яких вона померла", - розповів Строк.

Поліцейські вилучили речові докази та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше несудимий 32-річний киянин.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення.

"Наразі проводиться досудове розслідування та призначені відповідні експертизи. За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою слідчий повідомив фігуранту про підозру та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додав майор поліції.

Нагадаємо, це вже другий подібний випадок у столиці від початку року. На днях п'яний 26-річний чоловік убив власну матір, бо та не давала йому грошей, та викинувся з вікна.

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