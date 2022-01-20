Кинула у відділення "коктейль Молотова": у Києві судитимуть жінку, яка пограбувала банк із захопленням заручниці (фото)

Кинула у відділення "коктейль Молотова": у Києві судитимуть жінку, яка пограбувала банк із захопленням заручниці (фото)

Висновком експертизи 23-річна жінка визнана осудною, її загрожує до 12 років за ґратами.

У Києвів судитимуть жінку, яка пограбувала банк на Оболоні із захопленням заручниці.

Висновком експертизи 23-річна жінка визнана осудною, її загрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 23-річної уродженки Київщини за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 20 липня 2021 року підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами здійснила розбійний напад на відділення банку на вул. Автозаводській. Спершу вона кинула підпалену пляшку з легкозаймистою рідиною у приміщення, після чого почала вимагати гроші в працівників, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Працівники банку виконали вимогу та передали нападниці 15 тис. грн. Після цього підозрювана взяла у заручники 35-річну відвідувачку та намагалася втекти.

Зловмисницю затримали на виході з приміщення банку. Заручниця не постраждала.

"Висновком експертизи жінка визнана осудною. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду", - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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