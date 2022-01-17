"Кинула і пішла": у Києві пасажири трамвая перенесли автівку, яка заблокувала рух (відео)

"Кинула і пішла": у Києві пасажири трамвая перенесли автівку, яка заблокувала рух (відео)

Автівка була припаркована впритул до колії.

У Києві пасажири трамвая перенесли автівку, яка була припаркована впритул до колії і заблокувала рух транспорту.

Відповідне відео опублікували в Мережі 16 січня.

Інцидент трапився біля будівлі Національного цирку України, що на вулиці Бульварно-Кудрявській.

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"Жінка кинула свій Opel поблизу цирку та пішла по своїх справах, заблокувавши рух трамваїв. Пасажири довго не думали", - йдеться під відео.

На записі видно, як чоловіки спочатку чекали на власницю автівки, вдаривши по колесу. Не дочекавшись порушницю, вони вчотирьох перенесли автівку під наглядом водійки трамваю.

Нагадаємо, що у Києві 17, 18 та 19 січня через технічні причини скасують низку рейсів міської електрички.

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