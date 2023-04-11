Кінологічний центр в Ірпені відвідали Говард Баффет та Річард Бренсон: фото

Очільник Howard G. Buffett Foundation постійно підтримує кінологічну службу, адже сам деякий час працював у поліції США та мав власного собаку, який був його найкращим другом і напарником.

Кінологічний центр в Ірпені під Києвом відвідали філантроп Говард Баффет та світова знаменитість, британський підприємець і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон.

Кінологи разом зі своїми собаками продемонстрували результати навчань та набуті вміння.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

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Очільник Howard G. Buffett Foundation постійно підтримує кінологічну службу, адже сам деякий час працював у поліції Сполучених Штатів та мав власного собаку, який і був його найкращим другом і напарником, зазначили в Головному управлінні Нацполіції в Київській області.

"Робота із собакою вкрай важка, але після наполегливих тренувань можна отримати неабиякий результат та вірного помічника. Впевнений, що нюх і вміння унікального захисника неможливо нічим замінити. Тому ефективне виконання функцій саме поліцейськими-кінологами забезпечить вдалу боротьбу зі злочинністю, особливо в умовах війни",- прокоментував Говард Баффет.

Варто зазначити, що нещодавно Фонд Баффета передав поліції Київщини службових собак, які наразі проходять відповідне навчання з пошуку вибухівки, наркотичних засобів та розшуку людей. Також із-за кордону від фундації прибули чотири спецмобілі Toyota Hilux, які призначені для комфортного перевезення чотирилапих копів.

Нагадаємо, в одному з сіл під Києвом розгорнулася сімейна драма, жертвою якої ледь на стало немовля. Врятувати дитину допомогла службова вівчарка на прізвисько Грім.

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