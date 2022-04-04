Кілометри розстріляних цивільних авто: приголошливі кадри наслідків звірств окупантів на Київщині

Поліція обіцяє якнайшвидше розмінувати ці місця, зачистити вулиці, затримати мародерів і поступово повернутись до мирного життя.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав приголошливі фото та відео наслідків звірств окупантів на Київщині.

Зокрема, кілометри розстріляних цивільних машин на Житомирській трасі, кладовище російської військової техніки, розбомблені міста Макарів та Бородянку, знищений міжнародний аеропорт "Антонов".

"Ми відвідали ці постраждалі території, аби якнайшвидше розмінувати ці місця, зачистити вулиці, відновити роботу поліції, затримати мародерів і поступово повернутись до мирного життя", - зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звіртсва російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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