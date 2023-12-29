Кількість жертв у Києві невпинно росте: з-під завалів дістали ще одне тіло

У Києві з-під завалів дістали тіло ще одної жертви ракетного удару РФ.

Станом на вечір 29 грудня у Києві загинуло 6 людей внаслідок ракетного удару Росії.

Про це повідомляє ДСНС.

"Київ. З-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи. Загалом у столиці загинуло 6 осіб та 24 особи постраждали. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Києва 29 грудня уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Усі необхідні служби – наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС – працюють на місцях російських ударів.

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