Кількість випадків коронавірусу в Києві знову зросла: статистика на 24 листопада

Загалом у столиці підтверджено 291 437 випадків COVID-19.
Станом на ранок 24 листопада у Києві зафіксовано 1 743 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 112 випадків більше, ніж 23 листопада (1631 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 291 437 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 248 928 людей (1504 за добу)
- померли 7 284 людей (35 за добу)
У Київській області зафіксовано 169 990 випадків COVID-19 (795 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 146 362 людини (863 за добу)
- померли 4 009 людей (38 за добу)
Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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