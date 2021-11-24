Кількість випадків коронавірусу в Києві знову зросла: статистика на 24 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві знову зросла: статистика на 24 листопада

Загалом у столиці підтверджено 291 437 випадків COVID-19.

Станом на ранок 24 листопада у Києві зафіксовано 1 743 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 112 випадків більше, ніж 23 листопада (1631 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 291 437 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 248 928 людей ( 1504 за добу)

людей ( за добу) померли 7 284 людей (35 за добу)

У Київській області зафіксовано 169 990 випадків COVID-19 (795 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 146 362 людини ( 863 за добу)

людини ( за добу) померли 4 009 людей (38 за добу)

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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