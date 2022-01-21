Кількість випадків коронавірусу в Києві знову збільшилась: статистика на 21 січня

Загалом у столиці підтверджено 350 457 випадків COVID-19.
Станом на ранок 21 січня у Києві зафіксовано 1552 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 143 випадки більше, ніж 20 січня (1409 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 350 457 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 330 030 осіб (752 за добу);
- померли – 8 413 осіб (12 за добу).
У Київській області зафіксовано 191 278 випадків COVID-19 (672 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 181 230 осіб (310 за добу);
- померли – 4 794 осіб (2 за добу).
Нагадаємо, в Україні для лікування у стаціонарах пацієнтів від COVID-19 було закуплено препарати - "Ремдесевір" та "Тоцилізумаб". Також підписано контракти на купівлю "Молнупіравіру", а також "Паксловіду".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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