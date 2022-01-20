Кількість випадків коронавірусу в Києві знову збільшилась: статистика на 20 січня

Загалом у столиці підтверджено 348 905 випадків COVID-19.
Станом на ранок 20 січня у Києві зафіксовано 1409 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 141 випадок більше, ніж 19 січня (1268 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 348 905 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 329 278 осіб (751 за добу);
- померли – 8 401 особа (12 за добу).
У Київській області зафіксовано 190 606 випадків COVID-19 (534 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 180 920 осіб (201 за добу);
- померли – 4 792 осіб (2 за добу).
Нагадаємо, керівник компанії-виробника вакцини Pfizer Альберт Бурла заявив, що нинішня хвиля захворюваності стане останньою, яка потребує обмежень. Водночас, він переконаний, що коронавірус циркулюватиме ще протягом багатьох років.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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