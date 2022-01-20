Кількість випадків коронавірусу в Києві знову збільшилась: статистика на 20 січня

Кількість випадків коронавірусу в Києві знову збільшилась: статистика на 20 січня

Загалом у столиці підтверджено 348 905 випадків COVID-19.

Станом на ранок 20 січня у Києві зафіксовано 1409 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 141 випадок більше, ніж 19 січня (1268 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 348 905 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 329 278 осіб ( 751 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 401 особа (12 за добу).

У Київській області зафіксовано 190 606 випадків COVID-19 (534 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 180 920 осіб ( 201 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 792 осіб (2 за добу).

Нагадаємо, керівник компанії-виробника вакцини Pfizer Альберт Бурла заявив, що нинішня хвиля захворюваності стане останньою, яка потребує обмежень. Водночас, він переконаний, що коронавірус циркулюватиме ще протягом багатьох років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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