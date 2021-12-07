Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 7 грудня

Загалом у столиці підтверджено 307 282 випадки COVID-19.

Станом на ранок 7 грудня у Києві зафіксовано 1270 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 566 випадків більше, ніж 6 грудня (704 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 307 282 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 270 462 людини ( 1877 за добу)

людини ( за добу) померли 7 736 людей (30 за добу)

У Київській області зафіксовано 177 546 випадків COVID-19 (575 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 154 659 людей ( 634 за добу)

людей ( за добу) померли 4 309 людей (13 за добу)

Нагадаємо, від 7 грудня Київ переходить до "жовтої" зони карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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