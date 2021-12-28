Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 28 грудня

Загалом у столиці підтверджено 327 399 випадків COVID-19.
Станом на ранок 28 грудня у Києві зафіксовано 475 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 219 випадків більше, ніж 27 грудня (256 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 328 381 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужала 309 671 людина (568 за добу)
- померли 8 136 людей (13 за добу)
У Київській області зафіксовано 184 593 випадки COVID-19 (126 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 173 189 людей (606 за добу)
- померли 4 620 людей (0 за добу)
Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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