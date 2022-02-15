Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась удвічі: статистика на 15 лютого

Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків COVID-19.

Станом на ранок 15 лютого у Києві зафіксовано 4 584 нові випадки коронавірусу за добу. Це удвічі більше, ніж 14 лютого (2 293 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 350 397 осіб ( 1 724 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 770 осіб (15 за добу).

У Київській області зафіксовано 216 161 випадок COVID-19 (1 228 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 190 429 осіб ( 524 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 912 осіб (9 за добу).

Нагадаємо, перші українські пацієнти отримали препарат "Молнупіравір", на який чекали від самого початку пандемії. Перші зареєстровані для екстреного використання ліки запобігають розмноженню вірусу. Їх призначатимуть тільки сімейні лікарі для тих пацієнтів, які коронавірус переносять важко, потрапляють до стаціонарів і мають ризик загинути.

Ліки від коронавірусу отримали перші українські пацієнти | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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