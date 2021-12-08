Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 8 грудня

Загалом у столиці підтверджено 308 801 випадок COVID-19.

Станом на ранок 8 грудня у Києві зафіксовано 1519 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 249 випадків більше, ніж 7 грудня (1270 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 308 801 випадок COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 272 237 людей ( 1775 за добу)

людей ( за добу) померли 7 762 людини (26 за добу)

У Київській області зафіксовано 178 035 випадків COVID-19 (489 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 155 612 людей ( 953 за добу)

людей ( за добу) померли 4 333 людини (24 за добу)

Нагадаємо, від 7 грудня Київ переходить до "жовтої" зони карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: