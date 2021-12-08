Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 8 грудня

Загалом у столиці підтверджено 308 801 випадок COVID-19.
Станом на ранок 8 грудня у Києві зафіксовано 1519 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 249 випадків більше, ніж 7 грудня (1270 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 308 801 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 272 237 людей (1775 за добу)
- померли 7 762 людини (26 за добу)
У Київській області зафіксовано 178 035 випадків COVID-19 (489 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 155 612 людей (953 за добу)
- померли 4 333 людини (24 за добу)
Нагадаємо, від 7 грудня Київ переходить до "жовтої" зони карантину.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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