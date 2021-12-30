Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 30 грудня

Загалом у столиці підтверджено 330 757 випадків COVID-19.

Станом на ранок 30 грудня у Києві зафіксовано 1263 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 150 випадків більше, ніж 29 грудня (1 113 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 330 757 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 312 387 людей ( 1358 за добу)

людей ( за добу) померли 8 168 людей (16 за добу)

У Київській області зафіксовано 185 103 випадки COVID-19 (235 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 174 372 людини ( 608 за добу)

людини ( за добу) померли 4 639 людей (15 за добу)

Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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