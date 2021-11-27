Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 27 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 27 листопада

Загалом у столиці підтверджено 296 193 випадки COVID-19.

Станом на ранок 26 листопада у Києві зафіксовано 1 630 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 192 випадки більше, ніж 26 листопада (1438 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 296 193 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 253 102 людини ( 1262 за добу)

людини ( за добу) померли 7 417 людини (45 за добу)

У Київській області зафіксовано 172 121 випадок COVID-19 (698 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 148 933 людини ( 817 за добу)

людини ( за добу) померли 4 122 людей (32 за добу)

Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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