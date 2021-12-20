Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 20 грудня

Загалом у столиці підтверджено 321 147 випадків COVID-19.

Станом на ранок 20 грудня у Києві зафіксовано 497 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 123 випадки більше, ніж 19 грудня (374 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 321 147 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 299 228 людей ( 683 за добу)

людей ( за добу) померли 8 019 людей (11 за добу)

У Київській області зафіксовано 182 416 випадків COVID-19 (121 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 166 324 людини ( 100 за добу)

людини ( за добу) померли 4 533 людини

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я очікують на зростання захворюваності на коронавірус у лютому 2022 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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