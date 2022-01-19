Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 19 січня

Загалом у столиці підтверджено 347 496 випадків COVID-19.

Станом на ранок 19 січня у Києві зафіксовано 1 268 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 296 випадків більше, ніж 18 січня (972 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 347 496 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 328 527 осіб ( 635 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 389 осіб (12 за добу).

У Київській області зафіксовано 190 072 випадки COVID-19 (491 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 180 719 осіб ( 289 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 790 осіб (9 за добу).

Нагадаємо, тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Через це медична система України готується до чергового навантаження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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