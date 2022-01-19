Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 19 січня

Загалом у столиці підтверджено 347 496 випадків COVID-19.
Станом на ранок 19 січня у Києві зафіксовано 1 268 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 296 випадків більше, ніж 18 січня (972 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 347 496 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 328 527 осіб (635 за добу);
- померли – 8 389 осіб (12 за добу).
У Київській області зафіксовано 190 072 випадки COVID-19 (491 новий випадок за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 180 719 осіб (289 за добу);
- померли – 4 790 осіб (9 за добу).
Нагадаємо, тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Через це медична система України готується до чергового навантаження.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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