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Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 17 січня

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Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 17 січня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 345 256 випадків COVID-19.

Станом на ранок 17 січня у Києві зафіксовано 510 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 107 випадків більше, ніж 16 січня (403 випадки коронавірусу)

Загалом у столиці підтверджено 345 256 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 327 265 людей (615 за добу)
  • померли 8 371 людина (за добу)

У Київській області зафіксовано 189 236 випадків COVID-19 (132 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 180 085 людей (46 за добу)
  • померли 4 778 людей (0 за добу)

Нагадаємо, американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс спрогнозував, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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