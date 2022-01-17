Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась: статистика на 17 січня

Загалом у столиці підтверджено 345 256 випадків COVID-19.

Станом на ранок 17 січня у Києві зафіксовано 510 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 107 випадків більше, ніж 16 січня (403 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 345 256 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 327 265 людей ( 615 за добу)

людей ( за добу) померли 8 371 людина (7 за добу)

У Київській області зафіксовано 189 236 випадків COVID-19 (132 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 180 085 людей ( 46 за добу)

людей ( за добу) померли 4 778 людей (0 за добу)

Нагадаємо, американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс спрогнозував, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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