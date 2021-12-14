Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась майже удвічі: статистика на 14 грудня

Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась майже удвічі: статистика на 14 грудня

Загалом у столиці підтверджено 314 771 випадок COVID-19.

Станом на ранок 14 грудня у Києві зафіксовано 1066 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 496 випадків більше, ніж 13 грудня (570 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 314 771 випадок COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 289 067 людей ( 3 037 за добу)

людей ( за добу) померли 7 902 людини (21 за добу)

У Київській області зафіксовано 180 445 випадків COVID-19 (374 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 160 785 людей ( 806 за добу)

людей ( за добу) померли 4 442 людини (13 за добу)

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу, але не всім.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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