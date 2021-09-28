Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась майже у 3,5 раза: статистика на 28 вересня

Загалом у столиці підтверджено 233 317 випадків COVID-19.
Станом на ранок 28 вересня у Києві зафіксовано 461 новий випадок коронавірусу за добу. Це майже у 3,5 раза більше, ніж 27 вересня (135 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 233 317 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 220 177 людей (219 за добу)
- померли 5 378 людей (четверо за добу)
У Київській області зафіксовано 133 391 випадок COVID-19 (269 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 070 людей (81 за добу)
- померли 2 867 людей (семеро за добу)
Нагадаємо, американська компанія Pfizer почала тестування ліків від коронавірусу.