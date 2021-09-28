Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась майже у 3,5 раза: статистика на 28 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась майже у 3,5 раза: статистика на 28 вересня

Загалом у столиці підтверджено 233 317 випадків COVID-19.

Станом на ранок 28 вересня у Києві зафіксовано 461 новий випадок коронавірусу за добу. Це майже у 3,5 раза більше, ніж 27 вересня (135 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 233 317 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 220 177 людей ( 219 за добу)

людей ( за добу) померли 5 378 людей (четверо за добу)

У Київській області зафіксовано 133 391 випадок COVID-19 (269 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 127 070 людей ( 81 за добу)

людей ( за добу) померли 2 867 людей (семеро за добу)

Нагадаємо, американська компанія Pfizer почала тестування ліків від коронавірусу.

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