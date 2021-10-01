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Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась, 13 хворих померли: статистика на 1 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась, 13 хворих померли: статистика на 1 жовтня

pixabay.com

Загалом у столиці підтверджено 235 062 випадки COVID-19.

Станом на ранок 1 жовтня у Києві зафіксовано 599 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 36 випадків більше, ніж 30 вересня (563 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 235 062 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 221 238 людей (163 за добу)
  • померли 5 406 людей (13 за добу)

У Київській області зафіксовано 134 420 випадків COVID-19 (413 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 127 440 людей (119 за добу)
  • померли 2 890 людей (двоє за добу)

Нагадаємо, в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щепленняТаких пацієнтів - 98.1%.

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