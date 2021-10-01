Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась, 13 хворих померли: статистика на 1 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 235 062 випадки COVID-19.
Станом на ранок 1 жовтня у Києві зафіксовано 599 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 36 випадків більше, ніж 30 вересня (563 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 235 062 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 221 238 людей (163 за добу)
- померли 5 406 людей (13 за добу)
У Київській області зафіксовано 134 420 випадків COVID-19 (413 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 440 людей (119 за добу)
- померли 2 890 людей (двоє за добу)
Нагадаємо, в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.
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