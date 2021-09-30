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Кількість випадків коронавірусу в Києві за добу перевищила пів тисячі: статистика на 30 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Києві за добу перевищила пів тисячі: статистика на 30 вересня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 234 463 випадків COVID-19.

Станом на ранок 30 вересня у Києві зафіксовано 563 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 20 випадків більше, ніж 29 вересня (583 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 234 463 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 221 075 людей (308 за добу)
  • померли 5 393 людини (восьмеро за добу)

У Київській області зафіксовано 134 007 випадків COVID-19 (291 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 127 321 людина (118 за добу)
  • померли 2 888 людей (11 за добу)

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

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