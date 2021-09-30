Кількість випадків коронавірусу в Києві за добу перевищила пів тисячі: статистика на 30 вересня

Загалом у столиці підтверджено 234 463 випадків COVID-19.
Станом на ранок 30 вересня у Києві зафіксовано 563 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 20 випадків більше, ніж 29 вересня (583 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 234 463 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 221 075 людей (308 за добу)
- померли 5 393 людини (восьмеро за добу)
У Київській області зафіксовано 134 007 випадків COVID-19 (291 новий випадок за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 321 людина (118 за добу)
- померли 2 888 людей (11 за добу)
Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.