Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зросла: статистика на 13 грудня

Загалом у столиці підтверджено 313 705 випадків COVID-19.
Станом на ранок 13 грудня у Києві зафіксовано 570 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 9 випадки більше, ніж 12 грудня (461 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 315 705 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 286 030 людей (2 459 за добу)
- померли 7 881 людина (19 за добу)
У Київській області зафіксовано 180 081 випадок COVID-19 (160 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 159 979 людей (236 за добу)
- померли 4 429 людини (1 за добу)
Нагадаємо, вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцини, йдеться про Рfizer та Moderna.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
Читайте також: