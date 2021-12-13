Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зросла: статистика на 13 грудня

Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зросла: статистика на 13 грудня

Загалом у столиці підтверджено 313 705 випадків COVID-19.

Станом на ранок 13 грудня у Києві зафіксовано 570 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 9 випадки більше, ніж 12 грудня (461 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 315 705 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 286 030 людей ( 2 459 за добу)

людей ( за добу) померли 7 881 людина (19 за добу)

У Київській області зафіксовано 180 081 випадок COVID-19 (160 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 159 979 людей ( 236 за добу)

людей ( за добу) померли 4 429 людини (1 за добу)

Нагадаємо, вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцини, йдеться про Рfizer та Moderna.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: