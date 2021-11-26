Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 26 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 26 листопада

Загалом у столиці підтверджено 293 125 випадків COVID-19.

Станом на ранок 26 листопада у Києві зафіксовано 1 438 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 250 випадків менше, ніж 25 листопада (1 688 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 294 563 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 251 840 людей ( 1111 за добу)

людей ( за добу) померли 7 372 людини (42 за добу)

У Київській області зафіксовано 171 423 випадки COVID-19 (714 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 148 116 людей ( 831 за добу)

людей ( за добу) померли 4 090 людей (41 за добу)

Нагадаємо, українцям розповіли, які проблеми зі здоров'ям найчастіше зберігаються після коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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