Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 26 листопада

Загалом у столиці підтверджено 293 125 випадків COVID-19.
Станом на ранок 26 листопада у Києві зафіксовано 1 438 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 250 випадків менше, ніж 25 листопада (1 688 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 294 563 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 251 840 людей (1111 за добу)
- померли 7 372 людини (42 за добу)
У Київській області зафіксовано 171 423 випадки COVID-19 (714 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 148 116 людей (831 за добу)
- померли 4 090 людей (41 за добу)
Нагадаємо, українцям розповіли, які проблеми зі здоров'ям найчастіше зберігаються після коронавірусу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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