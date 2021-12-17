Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 17 грудня

Загалом у столиці підтверджено 318 881 випадок COVID-19.
Станом на ранок 17 грудня у Києві зафіксовано 1385 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 93 випадки менше, ніж 16 грудня (1478 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 318 881 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 295 847 людей (2 251 за добу)
- померли 7 967 людей (14 за добу)
У Київській області зафіксовано 181 631 випадок COVID-19 (392 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 164 500 людей (1 387 за добу)
- померли 4 516 людей (23 за добу)
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я очікують на зростання захворюваності на коронавірус у лютому 2022 року.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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