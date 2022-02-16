Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 16 лютого

Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 16 лютого

Загалом у столиці підтверджено 415 954 випадки COVID-19.

Станом на ранок 16 лютого у Києві зафіксовано 4 378 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 206 випадків менше, ніж 15 лютого (4 584 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 415 954 випадки COVID-19.

Також читайте Кому найбільше загрожує "Омікрон": Комаровський розповів

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 352 292 особи ( 1 895 за добу);

особи ( за добу); померли – 8 799 осіб (29 за добу).

У Київській області зафіксовано 217 420 випадків COVID-19 (1 259 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 191 6644 особи ( 1 235 за добу);

особи ( за добу); померли – 4 924 осіб (12 за добу).

Нагадаємо, в Україні почався спад COVID-захворюваності, але фахівці попереджають про можливий повторний спалах.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: