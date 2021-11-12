Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 12 листопада

Загалом у столиці підтверджено 276 572 випадки COVID-19.
Станом на ранок 12 листопада у Києві зафіксовано 1802 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 200 випадків менше, ніж 11 листопада (2002 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 276 572 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 238 379 людей (791 за добу)
- померли 6 771 людина (43 за добу)
У Київській області зафіксовано 160 844 випадки COVID-19 (970 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 138 759 людей (644 за добу)
- померли 3 676 людей (44 за добу)
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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