Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 12 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи зменшилась: статистика на 12 листопада

Загалом у столиці підтверджено 276 572 випадки COVID-19.

Станом на ранок 12 листопада у Києві зафіксовано 1802 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 200 випадків менше, ніж 11 листопада (2002 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 276 572 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 238 379 людей ( 791 за добу)

людей ( за добу) померли 6 771 людина (43 за добу)

У Київській області зафіксовано 160 844 випадки COVID-19 (970 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 138 759 людей ( 644 за добу)

людей ( за добу) померли 3 676 людей (44 за добу)

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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