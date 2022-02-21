Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи збільшилась: статистика на 21 лютого

Загалом у столиці підтверджено 433 567 випадків COVID-19.
Станом на ранок 21 лютого у Києві зафіксовано 2 297 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 171 випадок більше, ніж 20 лютого (2 126 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 433 567 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 359 961 особа (962 за добу);
- померли – 8 897 осіб (17 за добу).
У Київській області зафіксовано 222 517 випадків COVID-19 (484 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 195 746 осіб (535 за добу);
- померли – 4 979 осіб (5 за добу).
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляцію під час COVID.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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