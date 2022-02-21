Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи збільшилась: статистика на 21 лютого

Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи збільшилась: статистика на 21 лютого

Загалом у столиці підтверджено 433 567 випадків COVID-19.

Станом на ранок 21 лютого у Києві зафіксовано 2 297 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 171 випадок більше, ніж 20 лютого (2 126 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 433 567 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 359 961 особа ( 962 за добу);

особа ( за добу); померли – 8 897 осіб (17 за добу).

У Київській області зафіксовано 222 517 випадків COVID-19 (484 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 195 746 осіб ( 535 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 979 осіб (5 за добу).

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляцію під час COVID.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: