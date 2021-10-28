Кількість випадків коронавірусу в Києві та області невпинно зростає: статистика на 28 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 255 788 випадків COVID-19.
Станом на ранок 28 жовтня у Києві зафіксовано 1451 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 35 випадків більше, ніж 27 жовтня (1416 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 255 788 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 227 651 людина (317 за добу)
- померли 6 030 людей (39 за добу)
У Київській області зафіксовано 148 468 випадків COVID-19 (906 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 132 968 людини (536 за добу)
- померли 3 215 людей (29 за добу)
Нагадаємо, МОЗ дозволив випробовувати в Україні дві нові COVID-вакцини.
Раніше МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua