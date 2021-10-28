Кількість випадків коронавірусу в Києві та області невпинно зростає: статистика на 28 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Києві та області невпинно зростає: статистика на 28 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 255 788 випадків COVID-19.

Станом на ранок 28 жовтня у Києві зафіксовано 1451 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 35 випадків більше, ніж 27 жовтня (1416 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 255 788 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 227 651 людина ( 317 за добу)

людина ( за добу) померли 6 030 людей (39 за добу)

У Київській області зафіксовано 148 468 випадків COVID-19 (906 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 132 968 людини ( 536 за добу)

людини ( за добу) померли 3 215 людей (29 за добу)

Нагадаємо, МОЗ дозволив випробовувати в Україні дві нові COVID-вакцини.

Раніше МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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