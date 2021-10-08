Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зростає: статистика на 8 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 237 337 випадків COVID-19.
Станом на ранок 8 жовтня у Києві зафіксований 721 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 81 випадок менше, ніж 7 жовтня (802 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 238 860 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 222 239 людей (128 за добу)
- померли 5 503 людини (16 за добу)
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 117, у Дніпровському – 104 та в Деснянському районі – 103 випадки.
У Київській області зафіксовано 137 012 випадків COVID-19 (525 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 906 людей (211 за добу)
- померли 2 935 людей (9 за добу)
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.
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