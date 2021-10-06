Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 6 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 237 337 випадків COVID-19.
Станом на ранок 6 жовтня у Києві зафіксовано 792 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 232 випадки більше, ніж 5 жовтня (560 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 237 337 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 221 870 людей (212 за добу)
- померли 5 474 людини (11 за добу)
У Київській області зафіксовано 135 993 випадки COVID-19 (442 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 906 людей (211 за добу)
- померли 2 913 людей (13 за добу)
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.
Читайте також:
- "Дельта" схожа на ротавірус: лікарка Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та хто потрапляє до лікарні