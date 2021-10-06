Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 6 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 6 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 237 337 випадків COVID-19.

Станом на ранок 6 жовтня у Києві зафіксовано 792 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 232 випадки більше, ніж 5 жовтня (560 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 237 337 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 221 870 людей ( 212 за добу)

людей ( за добу) померли 5 474 людини (11 за добу)

У Київській області зафіксовано 135 993 випадки COVID-19 (442 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 127 906 людей ( 211 за добу)

людей ( за добу) померли 2 913 людей (13 за добу)

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.

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