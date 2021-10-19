Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 19 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 245 483 випадки COVID-19.
Станом на ранок 19 жовтня у Києві зафіксовано 837 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже удвічі більше, ніж 18 жовтня (416 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 245 483 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 224 834 людини (264 за добу)
- померли 5 712 людей (26 за добу)
У Київській області зафіксовано 141 616 випадків COVID-19 (565 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 129 923 людини (222 за добу)
- померли 3 034 людини (19 за добу)
Нагадаємо, у ВООЗ спрогнозували, коли світ вийде з пандемії коронавірусу.
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