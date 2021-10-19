Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 19 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 19 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 245 483 випадки COVID-19.

Станом на ранок 19 жовтня у Києві зафіксовано 837 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже удвічі більше, ніж 18 жовтня (416 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 245 483 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 224 834 людини ( 264 за добу)

людини ( за добу) померли 5 712 людей (26 за добу)

У Київській області зафіксовано 141 616 випадків COVID-19 (565 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 129 923 людини ( 222 за добу)

людини ( за добу) померли 3 034 людини (19 за добу)

Нагадаємо, у ВООЗ спрогнозували, коли світ вийде з пандемії коронавірусу.

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