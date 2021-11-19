Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 19 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 19 листопада

Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки COVID-19.

Станом на ранок 19 листопада у Києві зафіксовано 1782 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 299 випадків більше, ніж 18 листопада (1483 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 243 435 людей ( 1049 за добу)

людей ( за добу) померли 7 096 людей (41 за добу)

У Київській області зафіксовано 166 538 випадків COVID-19 (945 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 143 580 людей ( 882 за добу)

людей ( за добу) померли 3 888 людей (45 за добу)

Нагадаємо, у Києві школярі повертаються за парти. Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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