Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 18 лютого

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко зросла: статистика на 18 лютого

Загалом у столиці підтверджено 424 753 випадки COVID-19.

Станом на ранок 18 лютого у Києві зафіксовано 4 538 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 277 випадків більше, ніж 17 лютого (4 261 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 424 753 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 356 049 осіб ( 1 941 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 846 осіб (20 за добу).

У Київській області зафіксовано 220 202 випадки COVID-19 (1 316 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 193 569 осіб ( 945 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 951 особа (14 за добу).

Нагадаємо, дослідники з Ізраїлю довели, що четверта доза вакцини не зупиняє поширення "Омікрона".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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