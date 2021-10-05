Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 5 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 235 965 випадків COVID-19.
Станом на ранок 5 жовтня у Києві зафіксовано 560 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 391 випадок більше, ніж 4 жовтня (169 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 236 545 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 221 658 людей (224 за добу)
- померли 5 463 людини (13 за добу)
У Київській області зафіксовано 135 551 випадок COVID-19 (461 новий випадок за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 695 людей (80 за добу)
- померли 2 900 людей (п'ятеро за добу)
Нагадаємо, коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Тож Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.
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