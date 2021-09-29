Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 29 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 29 вересня

Загалом у столиці підтверджено 233 900 випадків COVID-19.

Станом на ранок 29 вересня у Києві зафіксовано 583 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 122 випадки більше, ніж 28 вересня (461 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 233 900 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 220 767 людей ( 590 за добу)

людей ( за добу) померли 5 385 людей (семеро за добу)

У Київській області зафіксовано 133 716 випадків COVID-19 (325 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 127 203 людини ( 133 за добу)

людини ( за добу) померли 2 877 людей (10 за добу)

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України дала рекомендації, як вберегти учнів від зараження коронавірусом у школі.

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