Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 29 вересня

Загалом у столиці підтверджено 233 900 випадків COVID-19.
Станом на ранок 29 вересня у Києві зафіксовано 583 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 122 випадки більше, ніж 28 вересня (461 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 233 900 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 220 767 людей (590 за добу)
- померли 5 385 людей (семеро за добу)
У Київській області зафіксовано 133 716 випадків COVID-19 (325 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 203 людини (133 за добу)
- померли 2 877 людей (10 за добу)
Нагадаємо, Національна служба здоров'я України дала рекомендації, як вберегти учнів від зараження коронавірусом у школі.