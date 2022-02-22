Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась - ледь не удвічі за добу: статистика на 22 лютого

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась - ледь не удвічі за добу: статистика на 22 лютого

Загалом у столиці підтверджено 437 760 випадків COVID-19.

Станом на ранок 22 лютого у Києві зафіксовано 4 193 нових випадки коронавірусу за добу. Це ледь не удвічі більше, ніж 21 лютого (2 297 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 437 760 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 362 686 осіб ( 2 725 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 905 осіб (8 за добу).

У Київській області зафіксовано 223 666 випадків COVID-19 (484 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 195 746 осіб ( 1 149 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 989 осіб (10 за добу).

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляцію під час COVID.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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