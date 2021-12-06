Кількість випадків коронавірусу в Києві після вихідних значно збільшилась: статистика на 6 грудня

Кількість випадків коронавірусу в Києві після вихідних значно збільшилась: статистика на 6 грудня

Загалом у столиці підтверджено 306 012 випадків COVID-19.

Станом на ранок 6 грудня у Києві зафіксовано 704 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 189 випадків більше, ніж 5 грудня (515 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 306 012 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 268 585 людей ( 1081 за добу)

людей ( за добу) померли 7 706 людини (22 за добу)

У Київській області зафіксовано 176 971 випадок COVID-19 (202 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 154 025 людей ( 154 за добу)

людей ( за добу) померли 4 296 людей

Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів.

Від сьогодні термін дії жовтого COVID-сертифікату буде вчетверо коротшим | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: