Кількість випадків коронавірусу в Києві після вихідних значно збільшилась: статистика на 6 грудня

Загалом у столиці підтверджено 306 012 випадків COVID-19.
Станом на ранок 6 грудня у Києві зафіксовано 704 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 189 випадків більше, ніж 5 грудня (515 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 306 012 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 268 585 людей (1081 за добу)
- померли 7 706 людини (22 за добу)
У Київській області зафіксовано 176 971 випадок COVID-19 (202 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 154 025 людей (154 за добу)
- померли 4 296 людей
Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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