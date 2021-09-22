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Кількість випадків коронавірусу в Києві невпинно зростає: статистика на 22 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Києві невпинно зростає: статистика на 22 вересня

pixabay.com

Загалом у столиці підтверджено 231 117 випадків COVID-19.

Станом на ранок 22 вересня у Києві зафіксовано 456 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 57 випадків більше, ніж 21 вересня (399 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 231 117 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 219 528 людей (138 за добу)
  • померли 5 345 людей (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 132 038 випадків COVID-19 (219 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 126 617 людей (85 за добу)
  • померла 2 841 людина (дев'ятеро за добу)

Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.

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