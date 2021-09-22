Кількість випадків коронавірусу в Києві невпинно зростає: статистика на 22 вересня

Загалом у столиці підтверджено 231 117 випадків COVID-19.
Станом на ранок 22 вересня у Києві зафіксовано 456 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 57 випадків більше, ніж 21 вересня (399 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 231 117 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 219 528 людей (138 за добу)
- померли 5 345 людей (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 132 038 випадків COVID-19 (219 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 617 людей (85 за добу)
- померла 2 841 людина (дев'ятеро за добу)
Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.